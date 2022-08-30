За його словами, необхідно послати сигнал всім росіянам.

Польща наполягає на тому, що Євросоюз повинен припинити видавати росіянам візи, крім гуманітарних.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

За його словами, необхідно послати сигнал всім росіянам і показати, що їхні дії на підтримку "військової операції" неприпустимі і злочинні.

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"Сьогодні не час користуватися грошима російських туристів. Сьогодні ми повинні послати дуже сильний сигнал Росії, всім російським громадянам, що ваша діяльність неприпустима і злочинна, оскільки той, хто підтримує злочин, також скоює злочин, — сказав Моравецкий.

Він додав, що Польща разом з Фінляндією і балтійськими країнами знаходиться серед тих країн, які позначають більш рішучий підхід до блокування всіх віз для громадян Росії, за винятком гуманітарних.

Нагадаємо, в ЄС придумали, чим замінити "візовий бан" для росіян.

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