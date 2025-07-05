Найбільш реальним варіантом можуть бути санкції проти окремих ізраїльських громадян.

15 липня в Брюсселі країни-члени ЄС обговорять різні варіанти заходів проти Ізраїлю через його дії в Газі. Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що серед варіантів може бути повне або часткове призупинення дії торгівельної угоди Ізраїлю з ЄС, санкції проти окремих осіб, зокрема міністра уряду Ізраїлю, військовослужбовців або ізраїльських екстремістських поселенців, торгівельні заходи, ембарго на постачання зброї або призупинення наукової співпраці.

ЗМІ зазначає, що хоч раніше більшість з цих варіантів вже озвучувалися, однак вперше вони офіційно викладаються у письмовій формі.

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Водночас повідомляється, що для призупинення дії угоди про асоціацію, або навіть часткового заморожування її положень щодо зовнішньої політики треба погодження всіх країн-членів ЄС. Що робить такі кроки малоймовірними на тлі опору ключових союзників – Німеччини, Чехії та Угорщини. Така ж ситуація і щодо економічних заходів та ембарго на постачання зброї.

Водночас санкції проти окремих осіб все ж можливо. Зокрема йдеться про ті, які вже ввели Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія.

Ситуація в Секторі Гази - що відомо

У травні повідомлялося, що Ізраїль почав нову військову операцію в Секторі Гази. Зазначалося, що його метою було звільнення ізраїльських заручників та знищення ХАМАСу. У місцевих органах охорони здоровʼя Гази повідомлялося, що за три дні бомбардувань загинуло понад 300 жителів Гази, що стало одним з найсмертоносніших бомбардувань з моменту зриву перемир'я у березні.

В червні Reuters повідомляли, що ізраїльські танки відкрили вогонь по натовпу людей у Газі. За повідомленням палестинських медиків, загинули щонайменше 59 осіб, понад 220 дістали поранення, з них щонайменше 20 перебувають у критичному стані.

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