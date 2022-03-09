ЄС введе санкції проти ще 160 росіян/фото REUTERS
Європейський союз посилює санкції щодо Російської Федерації через напад на Україну. Обмеження торкнуться ще 160 олігархів і членів Ради Федерації РФ.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен у Twitter.
"Ми ще більше посилюємо мережу санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України", - йдеться в повідомленні.
За її словами, обмеження торкнуться:
- 160 осіб, серед яких олігархи і члени Ради Федерації РФ;
- банківського сектора Білорусі;
- експорту морської навігаційної техніки в РФ;
- криптоактивів.
Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення санкцій проти Росії.