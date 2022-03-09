Під санкції потрапили ще 160 громадян РФ, в тому числі олігархи і члени Ради Федерації.

Європейський союз посилює санкції щодо Російської Федерації через напад на Україну. Обмеження торкнуться ще 160 олігархів і членів Ради Федерації РФ.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен у Twitter.

"Ми ще більше посилюємо мережу санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

За її словами, обмеження торкнуться:

160 осіб, серед яких олігархи і члени Ради Федерації РФ;

банківського сектора Білорусі;

експорту морської навігаційної техніки в РФ;

криптоактивів.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення санкцій проти Росії.

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