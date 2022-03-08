Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування.

ЄС вважає режим Лукашенка у Білорусі співагресором у війні, яку Росія веде проти України.

Про це йдеться у заяві ЄС, висловленій під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у понеділок у Відні, цитує Укрінформ.

"Повномасштабна війна президента путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни. Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування", - йдеться у заяві.

ЄС вимагає від Росії негайно припинити свої військові дії, вивести війська з усієї території України і повністю поважати суверенітет України. Крім того, РФ повинна припинити свою кампанію з дезінформації.

Зі схожим закликом Євросоюз звернувся до Білорусі.

"Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. ЄС рішуче підтримує невід’ємне право України на самооборону, а також зусилля українських Збройних сил із захисту територіальної цілісності і населення України відповідно до статті 51 Статуту ООН", - йдеться у заяві ЄС.

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