Євросоюз не продовжуватиме контракт на постачання вакцини від коронавірусу з фармацевтичною компанією AstraZeneca.
Про це заявив комісар ЄС з внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон, повідомляє Європейська правда із посиланням на Le Figaro.
"Ми не оновлювали замовлення на поставки після червня. Подивимося, що станеться", - сказав Бретон в неділю.
У Єврокомісії звинувачують AstraZeneca у невиконанні своїх зобов'язань стосовно постачання вакцин. Так, у першому кварталі компанія доставила в ЄС тільки 30 мільйонів доз замість очікуваних 120 мільйонів.
AstraZeneca також скоротила поставки в другому кварталі: 70 мільйонів замість 180 мільйонів.
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Єврокомісія проінформувала послів ЄС, що вимагає доставки не менше 90 мільйонів доз протягом цього кварталу.
За даними ЗМІ, з 1 по 22 квітня було доставлено всього 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР. При цьому влада Німеччини і Франції назвали такі дії необґрунтованими і закликала продовжити застосування препарату.
- Пізніше в Європейському агентстві лікарських засобів повідомили, що ризик утворення тромбів може виникнути в одного зі 100 тисяч вакцинованих від коронавірусу препаратом від AstraZeneca.
Вакцина AstraZeneca
- Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.
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