У Єврокомісії звинувачують AstraZeneca у невиконанні своїх зобов'язань стосовно постачання вакцин.

Євросоюз не продовжуватиме контракт на постачання вакцини від коронавірусу з фармацевтичною компанією AstraZeneca.

Про це заявив комісар ЄС з внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон, повідомляє Європейська правда із посиланням на Le Figaro.

"Ми не оновлювали замовлення на поставки після червня. Подивимося, що станеться", - сказав Бретон в неділю.

У Єврокомісії звинувачують AstraZeneca у невиконанні своїх зобов'язань стосовно постачання вакцин. Так, у першому кварталі компанія доставила в ЄС тільки 30 мільйонів доз замість очікуваних 120 мільйонів.

AstraZeneca також скоротила поставки в другому кварталі: 70 мільйонів замість 180 мільйонів.

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Єврокомісія проінформувала послів ЄС, що вимагає доставки не менше 90 мільйонів доз протягом цього кварталу.

За даними ЗМІ, з 1 по 22 квітня було доставлено всього 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР. При цьому влада Німеччини і Франції назвали такі дії необґрунтованими і закликала продовжити застосування препарату.

Пізніше в Європейському агентстві лікарських засобів повідомили, що ризик утворення тромбів може виникнути в одного зі 100 тисяч вакцинованих від коронавірусу препаратом від AstraZeneca.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Олександр Топчій