Автори заяви зазначають, що називати нацистською Україну з її президентом-євреєм — це ще більше сипати сіль на рани, тривіалізуючи пам'ять про Голокост.

Відомі вчені-історики з Центру Кантора при Університету Тель-Авіва зробили заяву з засудженням військових злочинів Росії в Україні, в якій звинуватили кремлівську владу в спотворенні пам’яті Голокосту та назвали методи Путіна фашистськими.

Про це повідомив віцепрезидент Світового єврейського конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін. Оригінальний текст заяви він опублікував у Facebook.

"Ми засуджуємо неспровоковану агресію Росії та підступні військові злочини, вчинені за вказівкою Володимира Путіна. Агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало отримати з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя і суверенність демократичних, мирних націй. На руках у Путіна кров тисяч жертв, включаючи дітей. Його політика є екзистенційною загрозою світовій демократії, миру та безпеці", — йдеться у тексті заяви.

Автори заяви зазначають, що називати нацистською Україну з її президентом-євреєм — це ще більше сипати сіль на рани, тривіалізуючи пам'ять про Голокост. Путін, на їхню думку, такими діями "повністю дискредитував раніше взяті на себе зобов'язання з боротьби проти антисемітизму і поставив себе до лав сумнозвісної групи людей, що спотворюють Голокост".

"Як меншість у всіх країнах, за винятком Ізраїлю, євреї добре знають, що фашистські режими є найсерйознішою загрозою для їхнього існування, а демократія — найкращою гарантією для їхнього благополуччя. Як люди, що вивчають історію, ми знаємо, що буває час для нюансів, але настає також час говорити відверто. Отже, ми дуже прямолінійні та чітко виступаємо проти військових злочинів, гніту та погроз Путіна", — резюмують вчені.

Заяву підписали голова Центру Кантора професор Урія Шавіт, голова та засновник Центру Кантора професор Діна Порат, проєктний менеджер Центру Кантора доктор Джованні Квер, та науковець, медіа-директор Центру Кантора доктор Карл Йонкер.