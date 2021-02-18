Цього року 65-й пісенний конкурс Євробачення пройде в Роттердамі.

Білорусь можуть позбавити можливості брати участь у пісенному конкурсі Євробачення-2021.

З такою пропозицією виступила депутат Європейського парламенту Карін Карлсбро. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні виступила в Європарламенті з ініціативою зі збору підписів під листом до Європейського Союзу радіо і телебачення з вимогою відсторонити Білорусь від участі у весняному конкурсі пісень "Євробачення" в Нідерландах", – написала вона.

Вона назвала неприпустимою співпрацю з державною Білтелерадіокомпанією, в якій продовжується переслідування співробітників.

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Вибори та протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головну опонентку Світлану Тихановську — 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, влада відкривала політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви через політичні переслідування, попросила ОБСЄ посприяти її поверненню на батьківщину.

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Автор: Олег Давигора