Білорусь можуть позбавити можливості брати участь у пісенному конкурсі Євробачення-2021.
З такою пропозицією виступила депутат Європейського парламенту Карін Карлсбро. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні виступила в Європарламенті з ініціативою зі збору підписів під листом до Європейського Союзу радіо і телебачення з вимогою відсторонити Білорусь від участі у весняному конкурсі пісень "Євробачення" в Нідерландах", – написала вона.
Вона назвала неприпустимою співпрацю з державною Білтелерадіокомпанією, в якій продовжується переслідування співробітників.
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Євробачення-2021: що відомо
- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні
- Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня
- Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі
- Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні
Вибори та протести в Білорусі: хронологія подій
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головну опонентку Світлану Тихановську — 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, влада відкривала політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.
- Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.
- У Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви через політичні переслідування, попросила ОБСЄ посприяти її поверненню на батьківщину.
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