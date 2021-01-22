Європарламент прийняв резолюцію, закликаючи країни Євросоюзу ввести санкції проти Росії і зупинити будівництво "Північного потоку-2".

Європарламент різко засудив арешт російського опозиціонера Олексія Навального та закликав звільнити його "негайно та без жодних додаткових умов".

За відповідну резолюцію проголосував 581 євродепутат, 50 - були проти, ще 44 - утрималися, пише DW.

У відповідь на затримання й арешт Навального Європарламент закликав Раду ЄС "зайняти активну позицію під час наступних засідань і суттєво посилити обмежувальні заходи Євросоюзу щодо Росії".

У резолюції додають, що санкції слід запровадити проти "фізичних і юридичних осіб, причетних до рішення арештувати та ув'язнити Олексія Навального". Крім того, на думку євродепутатів, ЄС повинен застосувати новий режим санкцій за порушення прав людини до осіб, відповідальних за напади на Навального.

Також санкції мають бути введені проти російських олігархів, пов'язаних з Кремлем, членів найближчого оточення президента і пропагандистів російських ЗМІ, які мають активи в ЄС і в даний час можуть відвідувати Євросоюз.

"Європарламент закликає ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією на різноманітних зовнішньополітичних майданчиках і щодо проектів, таких як "Північний потік-2", завершення якого ЄС повинен зупинити негайно", - сказано у резолюції.

Євродепутати вважають, що арешт Навального, а також замах на нього, здійснений у серпні із застосуванням бойової отруйної речовини сімейства "Новачок", спрямовані на те, щоб завадити опозиціонеру "викривати серйозну корупцію режиму" в РФ.

Що відомо про затримання Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: УНІАН