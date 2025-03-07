Опитування засвідчили усвідомлення європейцями існуючих викликів і одночасно мінімальне бажання якось цим викликам протистояти.

Переважна більшість у п’яти західноєвропейських країнах вважає президента США Дональда Трампа загрозою для миру та безпеки в Європі. Також європейці переконані, що Росія неодмінно порушить мирну угоду і знову нападе на Україну. Як пише The Guardian, про це свідчить соціологічне опитування YouGov, проведене у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Великій Британії.

Так, у Британії вважають Трампа загрозою 78% опитаних, у Німеччині - 74%, в Іспанії - 75%, у Франції - 69%, в Італії - 58%.

Опитування також показало, що більшість європейців хочуть, щоб Україна виграла війну. У Великій Британії 67% поділяють такі настрої та кажуть, що їх це дуже хвилює. За ними йдуть Іспанія (57%), Німеччина (52%), Франція (50%) та Італія (34%). Тільки 2-7% хочуть перемоги Росії.

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Але разом з тим лише меншість європейців вірять у здатність Європи підтримати Україну на тлі зупинки американської допомоги. Крім того, лише меншість у кожній з цих країн вважає, що їхня власна країна повинна посилити надання допомоги Україні. Таких ентузіастів від 9% в Італії до 24% у Великій Британії.

Більшість британців (65%) та іспанців (55%) вважають, що Росія, ймовірно, нападе на Україну протягом 10 років після будь-якої мирної угоди, як і 49% респондентів у Франції та 48% у Німеччині. Італійці розділилися: 35% вважали ймовірною нову війну, а 37% – ні.

Ідею розміщення європейських миротворців в Україні підтримали близько 52% британців (27% виступають проти), 49% французів (29% проти), 53% іспанців, 36% німців (45% проти) і 37% італійців (47% проти).

Опитування також виявило поширене переконання, що Росія нападе на інші європейські країни протягом наступного десятиліття. Шість із 10 британців вважали це ймовірним, як і 44-47% респондентів у Франції, Німеччині та Іспанії, хоча 45% італійців вважали це малоймовірним.

Політика Трампа викликає обурення американців

Як писав УНІАН, більшість американців обурена підходом Трампа до завершення війни в Україні. Навіть серед республіканців далеко не всі люди схвалюють дії Трампа щодо України.

Особливо сильно американців турбує, що Трамп розпочав ворожнечу з президентом України Володимиром Зеленським і звинувачує український уряд у тому, що це саме він допустив війну на своїй території. За даними опитування, 70% американців вважають, що війну розв'язала Росія. На запитання про те, чи винні обидві сторони конфлікту, 60% респондентів відповіли, що не згодні з цим.

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