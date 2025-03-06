Лукашенко парирував нападки Трампа і Путіна на легітимність Зеленського.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко попередив, що Кремль "ніколи" не прийме розміщення європейських військ в Україні, оскільки Москва і Київ продовжують маневрувати заради переваги в спонсорованих США мирних переговорах.

Як пише ABCnews, Лукашенко похвалив президента Дональда Трампа за його "прямий підхід" до війни Росії з Україною і припустив, що Путін готовий укласти мир.

За його словами, будь-яка пропозиція навряд чи отримає підтримку Росії, якщо вона включатиме розміщення європейських військ в Україні.

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"Росія ніколи на це не погодиться. Принаймні, така позиція Росії сьогодні. Тим паче, що керівництво Євросоюзу, насамперед в особі Німеччини та Франції, нині займає дуже агресивну позицію", - сказав він.

Крім того Лукашенко парирував нападки Трампа і Путіна на легітимність президента України Володимира Зеленського, запропонувавши Білорусь як місце для мирних переговорів:

"Зараз немає необхідності тиснути на Зеленського. Нам потрібно переконати і домовитися із ним, тому що за Зеленським стоїть велика частина українського суспільства".

Можливість миротворців в Україні - останні новини

Серед країн НАТО з'явилася "коаліція охочих" відправити свої війська в Україну як миротворців після припинення вогню. Цю ініціативу очолили Велика Британія та Франція.

У виданні Sky News розповіли, які країни можуть увійти до "коаліції охочих", а які держави - утримаються від цієї ініціативи.

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