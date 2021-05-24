Зокрема, готуються різні варіанти реагування на примусову посадку літака і затримання білоруського журналіста.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що сьогодні лідери країн-членів Євросоюзу розглянуть можливість ухвалення санкцій через примусову посадку літака у Білорусі.

Про це Мішель заявив у відеозверненні перед початком спеціального засідання Європейської ради, яке оприлюднене у Twitter.

"Те, що вчора відбулося, - це міжнародний скандал. Вчора життя європейських цивільних осіб опинилися під загрозою. Це неприйнятно, і саме тому ми включили питання санкцій в обговорення на Європейській раді. Ми готуємо різні варіанти, різні можливі заходи, і я сподіваюсь, сьогодні ввечері ми зможемо ухвалити рішення щодо цього", - сказав президент Європейської ради.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

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23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Віталій Саєнко