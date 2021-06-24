Нові санкції торкнуться нафти, фінансів, а також передачі різних технологій.

Європейський Союз застосував додаткові економічні санкції проти влади Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС застосувала нові обмежувальні заходи проти білоруського режиму з метою реагування на зростання серйозних порушень прав людини у Білорусі і жорстокі репресії стосовно громадянського суспільства, демократичної опозиції і журналістів, а також на примусову посаду літака рейсу Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року і відповідного затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим сказано, що нові санкції передбачають заборону прямо або опосередковано продавати, постачати, переправляти або експортувати будь-кому у Білорусі устаткування, технології та програмне забезпечення, призначене головним чином для використання під час моніторингу або перехоплення інтернет- або телефонних комунікацій, а також товари подвійного призначення і технології для воєнного використання.

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Також обмежується торгівля нафтопродуктами, карбонатом калію, товарами, які застосовуються для виробництва тютюнових виробів.

Крім того, заборона торкнеться доступу до ринку капіталів ЄС, а забезпечення страхування і перестрахування для уряду Білорусі та білоруських державних органів.

Водночас Європейський інвестиційний банк припинить виплати або переведення коштів в рамках будь-яких чинних угод стосовно будь-яких проектів у державному секторі та припинить будь-які контакти з надання технічної підтримки. Країни-члени ЄС також повинні будуть вжити заходів для обмеження своєї участі у роботі банків розвитку у Білорусі.

Санкції проти режиму Лукашенка

2 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.

17 грудня 2020 року Рада ЄС запровадила третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції.

На саміті 25 травня лідери держав і урядів країн-членів ЄС домовились підготувати нові санкції проти Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську й затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

21 червня Європейський Союз запровадив четвертий пакет санкцій проти білоруських посадовців, а слідом за ЄС новий пакет санкцій проти юридичних осіб і деяких громадян Білорусі ввели США.

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Автор: Віталій Саєнко