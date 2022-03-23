У рекламній компанії знялися Алісія Вікандер, Кід Каді і Джина Цзінь.

Французький будинок моди Louis Vuitton випустив колекцію ювелірних виробів, що обурила мережу.

Користувач Instagram висловилися проти цього дизайну, оскільки літерні символи Z і V використовують російські окупанти на своїй техніці.

На сайті Louis Vuitton зазначено, що "Z"- це ініціали будинку моди, які "немов життєвий імпульс", з'єднуються на браслетах в різних комбінаціях, "як серцебиття або повторюваний ритм".

Однак в коментарях визнали недоречним використання цих букв під час того, як Росія здійснює повномасштабне вторгнення на територію України.

У рекламній компанії колекції "LVVolt" знялися голлівудська актриса шведського походження Алісія Вікандер, американський хіп-хоп-виконавець Кід Каді і китайська актриса Джина Цзінь.

Варто відзначити, що дизайнер прикрас Франческа Амфітеатров вперше показала браслет в цьому дизайні 5 лютого.

Нагадаємо, що 6 березня в Росії закрилися 124 бутіки Louis Vuitton. Вони припинили свою роботу через війну в Україні.

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