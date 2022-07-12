Захисники України навчалися керувати бронетехнікою Spartan, Mastiff, Husky, Wolfhound.

Міністерство оборони Великої Британії у соцмережах показало відеоролик, на якому українські військовослужбовці проходять тренувальні навчання на техніці західного зразка.

"Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля", - написали у Twitter представники Міноборони Британії.

Захисники України навчалися керувати бронетехнікою Spartan, Mastiff, Husky, Wolfhound.

Тренування проходили у Бовінгтон Кемп, на військовій базі британської армії в Дорсеті. Нагадаємо, нещодавно Британія почала військові навчання бійців ЗСУ. Найближчими місяцями планується підготувати до 10 тисяч солдатів.

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