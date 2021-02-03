Американські дипломати заявили, що підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії.

У Посольстві Сполучених Штатах Америки підтримують санкції України проти телеканалів NewsOne, «ZIK» і «112 Україна».

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Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у соціальній мережі Facebook.

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав", - наголосили американські дипломати.

Блокування каналів Медведчука

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

Водночас телеканали NewsOne, «112 Україна» і «ZIK», на яких накладені санкції згідно з рішенням РНБО, заявили, що продовжать мовлення на платформі YouTube.

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Автор: Віталій Саєнко