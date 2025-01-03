Невідомий об'єкт було виявлено 30 грудня.

На півдні Кенії в селі Мукуку впало велике металеве кільце, яке, швидше за все, є космічним сміттям. Про це повідомило космічне агентство країни, передає The Independent.

Жителі села побачили "червоне і гаряче" кільце, яке, ймовірно, є частиною ракети, 30 грудня. У космічному агентстві додали, що район у безпеці, а уламки цього предмету було вилучено.

"Агентство хоче пояснити, що об'єкт, металеве кільце діаметром 2,5 метра і вагою близько 500 кг, є фрагментом космічного об'єкта. Попередні оцінки вказують на те, що об'єкт, який впав, є розділовим кільцем від ракети-носія", - пояснили у заяві.

Зазначається, що уламки ракет призначені для згоряння при вході в атмосферу Землі або для падіння над незаселеними територіями, такими як океани.

"У космосі багато уламків, і ніхто не може бути на 100 відсотків впевненим, який з них де впаде. Однак більшість уламків згорає в атмосфері, і подібні інциденти трапляються вкрай рідко", - додали в агентстві.

Водночас космічний експерт Джонатан МакДауелл, який стежить за ракетами, вважає, що кенійське агентство могло "помилитися" щодо джерела уламків. За його словами, уламки не могли походити з ракетного прискорювача шаттла.

"Абсолютно неможливо. SRB ніколи не досягали орбіти і не були "в небі" з 2011 року. Я не переконаний, що це не з літака. Не бачу очевидних доказів нагрівання при вході в атмосферу", - зазначив дослідник з Гарвардського Смітсонівського центру астрофізики в соціальних мережах.

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Раніше вчені повідомили, що планета розміром із Землю може мати атмосферу. Йдеться про холодну зорю "Траппіст-1", яка має сім потенційно схожих на Землю кам'янистих планет, що обертаються навколо своєї зірки.

Також повідомлялось, що щось у ядрі Землі може змінювати тривалість днів. За словами дослідників, є кілька різних коливань, які впливають на зміну тривалості земної доби.

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