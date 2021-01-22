Контрабандисти намагалися провезти нелегалів в герметичному контейнері-рефрижераторі з континентальної Європи до Британії.

Суд у Лондоні засудив до тюремного ув'язнення чотирьох перевізників-контрабандистів за обвинуваченням у причетності до загибелі 39 нелегальних мігрантів з В'єтнаму.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію dpa, чотирьом нелегальним перевізникам доведеться провести за ґратами від 13 до 27 років.

Двох головних обвинувачених засуджено до 27 і 20 років позбавлення волі за ненавмисне вбивство і торгівлю людьми.

Читайте такожУ Північній Македонії у вантажівці знайшли 211 мігрантів

Фура з тілами нелегалів у Британії: як все сталося

У жовтні 2019 року у Великій Британії виявили вантажівку з 39 тілами нелегальних мігрантів. Контрабандисти намагалися провезти нелегалів у герметичному контейнері-рефрижераторі з континентальної Європи до Великої Британії.

Серед загиблих - 31 чоловік і 8 жінок з В'єтнаму. Кожен з них заплатив контрабандистам понад 10 тисяч євро за можливість нелегально потрапити до Британії.

За словами експертів, при перевезенні температура в герметичному контейнері піднялася до 40 градусів, тому мігранти не мали жодних шансів вижити.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова