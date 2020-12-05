Закон про російську мову в Молдові - Додон зробив заяву /  REUTERS

Проросійський глава Молдови Ігор Додон хоче якнайшвидше підписати закон про російську мову в республіці, поки сидить у президентському кріслі.

Про це він заявив в інтерв’ю пропагандистам з телеканалу Россия 1.

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Він зазначив, що новообраний президент Молдови Майя Санду у 2014 році ініціювала як міністр освіти скасування обов’язкового вивчення російської у школах.

Додон поскаржився на проєвропейські політичні сили в країні, які протягом десяти років вирішували політичний порядок денний.

«Вони зробили все можливе, щоб применшити значення російської мови», – наголосив чинний глава республіки.

Також він нагадав, що саме його партія має намір повернути «деякі речі у законодавство». А вся критика лунає буцімто лише з вуст правих політиків, зокрема й новообраного президента.

«Для нас принципово важливо, щоб ці законопроекти були ухвалені до інавгурації нового президента, щоб я ці закони підписав. Бо мені здається, що наступний президент ці закони не підпише», – заявив Додон.

Парламент Молдови 3 грудня схвалив у першому читанні проект про надання російській мові статусу міжнаціонального спілкування, а також проголосував за поправки, які дозволяють повернути в ефір російські новини.

Ситуація в Молдові

  • Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.
  • На виборах перемогла кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.
  • 20 листопада ЦВК Молдови оголосив Санду переможцем президентських виборів. Рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.
  • Тим часом парламент Молдови одразу у двох читаннях ухвалив проект про обмеження повноважень Санду. Через це рішення у Кишиневі 3 грудня спалахнули протести.

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Автор: УНІАН