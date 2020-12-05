Додон поскаржився на проєвропейські політичні сили в країні, які протягом десяти років вирішували політичний порядок денний.

Проросійський глава Молдови Ігор Додон хоче якнайшвидше підписати закон про російську мову в республіці, поки сидить у президентському кріслі.

Про це він заявив в інтерв’ю пропагандистам з телеканалу Россия 1.

Читайте такожКаліфорнія зміцнила перемогу Байдена на президентських виборах у США

Він зазначив, що новообраний президент Молдови Майя Санду у 2014 році ініціювала як міністр освіти скасування обов’язкового вивчення російської у школах.

Додон поскаржився на проєвропейські політичні сили в країні, які протягом десяти років вирішували політичний порядок денний.

«Вони зробили все можливе, щоб применшити значення російської мови», – наголосив чинний глава республіки.

Також він нагадав, що саме його партія має намір повернути «деякі речі у законодавство». А вся критика лунає буцімто лише з вуст правих політиків, зокрема й новообраного президента.

«Для нас принципово важливо, щоб ці законопроекти були ухвалені до інавгурації нового президента, щоб я ці закони підписав. Бо мені здається, що наступний президент ці закони не підпише», – заявив Додон.

Парламент Молдови 3 грудня схвалив у першому читанні проект про надання російській мові статусу міжнаціонального спілкування, а також проголосував за поправки, які дозволяють повернути в ефір російські новини.

Ситуація в Молдові

Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.

На виборах перемогла кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.

20 листопада ЦВК Молдови оголосив Санду переможцем президентських виборів. Рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.

Тим часом парламент Молдови одразу у двох читаннях ухвалив проект про обмеження повноважень Санду. Через це рішення у Кишиневі 3 грудня спалахнули протести.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН