Проросійський глава Молдови Ігор Додон хоче якнайшвидше підписати закон про російську мову в республіці, поки сидить у президентському кріслі.
Про це він заявив в інтерв’ю пропагандистам з телеканалу Россия 1.
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Він зазначив, що новообраний президент Молдови Майя Санду у 2014 році ініціювала як міністр освіти скасування обов’язкового вивчення російської у школах.
Додон поскаржився на проєвропейські політичні сили в країні, які протягом десяти років вирішували політичний порядок денний.
«Вони зробили все можливе, щоб применшити значення російської мови», – наголосив чинний глава республіки.
Також він нагадав, що саме його партія має намір повернути «деякі речі у законодавство». А вся критика лунає буцімто лише з вуст правих політиків, зокрема й новообраного президента.
«Для нас принципово важливо, щоб ці законопроекти були ухвалені до інавгурації нового президента, щоб я ці закони підписав. Бо мені здається, що наступний президент ці закони не підпише», – заявив Додон.
Парламент Молдови 3 грудня схвалив у першому читанні проект про надання російській мові статусу міжнаціонального спілкування, а також проголосував за поправки, які дозволяють повернути в ефір російські новини.
Ситуація в Молдові
- Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.
- На виборах перемогла кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.
- 20 листопада ЦВК Молдови оголосив Санду переможцем президентських виборів. Рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.
- Тим часом парламент Молдови одразу у двох читаннях ухвалив проект про обмеження повноважень Санду. Через це рішення у Кишиневі 3 грудня спалахнули протести.
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