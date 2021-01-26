Гаррієт Табмен врятувалася від рабства, а потім брала участь у рятуванні сотень поневолених людей.

Білий дім вживає заходів для того, щоб помістити портрет Гаррієт Табмен на 20-доларову купюру, як це планувалося за Барака Обами.

Читайте такожМінфін США вперше очолила жінкаПро це пише The Guardian.

Гаррієт Табмен була аболіціоністкою XIX століття та політичною активісткою, яка сама врятувалася від рабства, а потім брала участь у рятуванні сотень поневолених людей.

У 2016 році Обама вирішив, що портрет Табмен повинен замінити Ендрю Джексона на банкноті. Пізніше Дональд Трамп заблокував цей план.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі розповіла, що казначейство "вивчає шляхи пришвидшення" цього процесу.

"Важливо, щоб наші гроші зображали історію та різноманітність нашої країни", - підкреслила вона.

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Автор: УНІАН