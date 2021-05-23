Сьогодні в Мінську екстрено сів літак Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Пасажирів зняли з літака і направили в аеропорт на повторний огляд, під час якого Протасевича затримали.

За екс-головредом Nexta Протесевичем, якого сьогодні затримали в Білорусі, велося стеження.

Про це опозиціонер писав перед вильотом з Афін своєму знайомому, повідомляє Telegram-канал Mash.

"Мене, по ходу, ГЕБ в аеропорту випасав. І навіть намагався зняти на камеру мої документи", - повідомив Протасевич.

За його словами, підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати документи журналіста, стояв за ним у черзі на перевірку документів, а потім розвернувся і пішов.

Затримання колишнього головного редактора протестного каналу Nexta в Білорусі: що відомо

Роман Протасевич - колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA, який висвітлював масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка.

Сьогодні, 23 травня, в Мінську екстрено сів літак Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

Пасажирів зняли з літака і направили в аеропорт на повторний огляд, під час якого Протасевича затримали.

За даними журналістів, за дорученням Лукашенка для супроводу пасажирського літака, в якому летів Протасевич, в небо був піднятий винищувач Міг-29, під конвоєм якого літак був приземлений в Мінську.

Білоруська влада оголосила Протасевича в міжнародний розшук і включила в "список терористів". Через побоювання за свою безпеку він покинув країну.

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Автор: Катерина Лиманська