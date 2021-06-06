У перший день слухань розглядатимуть загальні питання.

Окружний суд Гааги 7 червня відновить слухання у справі чотирьох підозрюваних у збитті малайзійського "Боїнга" (рейс MH17) у липні 2014 року в небі над окупованою частиною Донецької області.

Як сказано на сайті, присвяченому судовому процесу у справі MH17, засідання розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Завтра розпочнуться слухання справи по суті.

У перший день розглядатимуть більше загальні питання. Буде обговорено розслідування слідчого судді. Також можуть бути висловлені зауваження щодо інспектування реконструйованих уламків літака.

У наступні дні суд представить вступне слово для обговорень матеріалів справи.

Наразі суд зосереджує свою увагу на трьох ключових питаннях: чи був літак рейсу MH17 збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук", чи була ракета запущена з ЗРК "Бук" із агропромислового поля неподалік Первомайського, чи відігравали підозрювані роль у запуску ракети.

Особисті обставини підозрюваних також будуть обговорені, оскільки відповідна інформація доступна у матеріалах прокуратури.

Очікується, що суд обговорюватиме матеріали справи три дні - 8, 9 та 10 червня. Ще один день - 11 червня, запланований як додатковий день, якщо знадобиться.

Після цього сторона обвинувачення матиме можливість обговорити окремі розділи матеріалів справи 17 і 18 червня. Потім сторона захисту отримає можливість обговорити окремі розділи матеріалів справи, які вважатиме важливими.

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Наступні слухання заплановані з 9 липня.

У вересні 2021 року родичі загиблих отримають можливість звернутися до суду.

Збиття Росією літака MH17 над Донбасом: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Віталій Саєнко