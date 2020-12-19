Перед цим відбудуться слухання щодо додаткового розслідування справи.

Окружний суд Гааги призначив на 7 червня 2021 року розгляд по суті справи про збиття малайзійського літака рейсу MH17.

Про це йдеться у повідомленні на сайті www.courtmh17.com, присвяченому судовому процесу у справі MH17.

Зокрема, сказано, що 25 листопада 2020 року завершений досудовий етап кримінального провадження у справі MH17.

Суд скерував справу слідчому магістрату для додаткового розслідування. Станом на зараз слідчий магістрат повідомив суд про прогрес у розслідуванні. Зважаючи на цю інформацію, суд підготовив попередній графік подальшого розгляду справи.

Так, наступні слухання відбудуться у понеділок, 1 лютого 2021 року.

Передбачається розглянути низку питань: як просувається додаткове розслідування, статус вимог родичів про відшкодування збитків, а також клопотання Державної прокуратури Нідерландів про інспектування відтвореної моделі літака рейсу MH17.

На слуханнях 15 квітня 2021 року суд вирішить, чи відбуватиметься інспектування і коли саме. "Якщо суд ухвалить рішення здійснити інспектування, то це, за очікуваннями, має відбутися у травні 2021 року", - сказано у повідомленні.

"Якщо розслідування слідчих суддів відбуватиметься як очікується, суд розпочне слухання по суті у кримінальному процесі щодо MH17 у понеділок, 7 червня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

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Збиття рейсу MH17: що потрібно знати

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

15 жовтня у МЗС РФ заявили, що подальші консультації з Австралією і Нідерландами з питання катастрофи МН17 "позбавлені сенсу", оскільки від Росії добивають "визнання провини й отримання компенсацій для родичів загиблих".

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Автор: Віталій Саєнко