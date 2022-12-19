Він зазначив, що світ все одно нас почув.

Попри відмову FIFA транслювати звернення Володимира Зеленського, світ почув заклик України.

Про це заявив президент у своєму відеозверненні. Він нагадав, що сьогодні в Катарі відбувся "емоційний фінал" Чемпіонату світу з футболу. За його словами, футбол - це поле гри, де кожен може показати, що він найсильніший, і це змагання є "на полі для гри, а не на полі битви".

"І найгірше, що може трапитися, – це червона картка, а не червона кнопка. Коли людей об’єднує футбол, людей об’єднує мир", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Президент України повідомив, що хотів звернутися до всього світу, до всіх, хто цінує мир і життя. "Хоч ФІФА й заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою в Катарі, але світ усе одно почув наш заклик", - зазначив він. За його словами, наші футболісти поширили це відео, держави-партнери підтримали і тисячі світових ЗМІ поширили.

"Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни й для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, як Росія принесла на нашу землю", - повідомив президент України.

Він нагадав, що українська формула миру – "це десять чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки – глобально важливу", виконання яких поверне свободу українській землі, усім нашим людям. "І те, що буде слугувати гарантіями свободи й безпеки іншим народам. Причому не якщо, а коли спрацює для українців. І тому ми запрошуємо партнерів проявляти своє лідерство в гарантуванні миру так само, як зараз проявляється лідерство різних країн і різних державних діячів у захисті свободи", - наголосив Зеленський.

Він висловив переконання, що агресія Росії зазнає краху. "І так, щоб усі інші потенційні агресори світу не наважувалися повторити те, що робить рашизм", - підкреслив президент України.

ФІФА відмовила Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до Міжнародної федерації футболу з проханням надати можливість виступити перед вболівальниками фінального матчу ЧС-2022 Аргентина - Франція по відеозв’язку.

Пізніше стало відомо, що прохання України було відхилено.

Президент УАФ Андрій Павелко опублікував звернення Зеленського у Facebook. У ньому президент закликає підтримати Україну та приєднатися до Глобального саміту формули миру.

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