Така демонстрація роз'єднаності може додати сміливості російському диктатору Путіну на переговорах про закінчення війни.

Складне завдання переговорів про припинення війни між Україною і Росією тепер стикається зі ще однією лякаючою перешкодою - зламаними відносинами між президентами України і США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Як пише видання The Wall Street Journal (WSJ), зустріч, що мала стати демонстрацією єдності, переросла в скандал на камеру, в якому Зеленський стверджував, що Кремлю не можна довіряти укладення миру, а Трамп разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом звинуватили його у веденні війни і в тому, що він не подякував їм за допомогу США.

Крім того, Reuters зазначив, що зустріч Зеленського з Трампом закінчилася катастрофою перед світовими ЗМІ в Білому домі. Зеленський хотів переконати США не ставати на бік Путіна. А натомість Трамп і Венс накинулися на нього, заявивши, що він виявив неповагу, що призвело до нового падіння відносин із найважливішим військовим союзником України.

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Як сказав виданню американський чиновник, українському лідеру було наказано піти.

Угода між Україною і США про видобуток корисних копалин залишилася непідписаною і в підвішеному стані.

Європейські лідери кинулися на захист Зеленського, який поговорив телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і головою Ради ЄС Антоніо Костою, повідомив Reuters представник української делегації у Вашингтоні.

Видання зазначило, що Трамп зблизився з РФ відтоді, як став президентом, шокувавши союзників у Європі та зробивши Україну ще більш вразливою. П'ятничний скандал став найпублічнішим проявом цього зсуву.

І без того напружена зустріч вибухнула, коли Венс наголосив на необхідності дипломатії для розв'язання війни, а Зеленський, схрестивши руки, заперечив, що Путіну не можна довіряти, і зауважив, що Венс ніколи не відвідував Україну. "Про яку дипломатію ти говориш, Джей Ді?", - запитав Зеленський, перерахувавши невдалі дипломатичні зусилля з РФ.

"Я говорю про ту дипломатію, яка покладе край руйнуванню твоєї країни", - парирував Венс.

Зеленський відкрито кинув виклик Трампу за його більш м'який підхід до Путіна, закликавши його "не йти на компроміси з убивцею".

Трамп і його команда швидко перейшли в соцмережі після зустрічі, щоб звинуватити Зеленського в неповазі до США.

Зеленський, на запитання під час інтерв'ю Fox News, чи можна врятувати його стосунки з Трампом після виверження в п'ятницю, сказав: "Так, звичайно" і, мабуть, висловив певний жаль, додавши: "Мені шкода".

У Конгресі реакція Республіканської партії Трампа була неоднозначною, тоді як демократи розкритикували його за те, як він провів зустріч.

Скандал Зеленського з Трампом

Учора ввечері в Білому домі відбулася зустріч Зеленського з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Спочатку бесіда йшла в добродушній атмосфері, проте потім у бесіду втрутився Венс, який зажадав від Зеленського подяки за допомогу США і наполягав, що Україна повинна погодитися на умови, які їй нав'язують. Після цього зав'язалася словесна перепалка, після якої Зеленський достроково покинув Білий дім.

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