Дівчинка стала 107-ю, кого врятували з-під уламків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Дитина провела під завалами 91 годину. Один із рятувальників почув слабкий голос з-під уламків, почав копати й поряд із розламаною посудомийкою побачив дитину. Вона помахала й сказала, що її звати Айда.

Дівчинка стала 107-ю, кого врятували з-під уламків. Пошукова операція все ще триває. Повністю обстежили 12 із 17-ти зруйнованих будівель.

Тим часом турецька поліція затримала 9 підрядників та технічних експертів, причетних до будівництва зруйнованих землетрусом осель. Ще двох шукають.

Кількість жертв землетрусу зросла до 102 осіб. А 1,5 сотні травмованих залишаються в лікарнях.

Землетрус у Туреччині

30 жовтня в Егейському морі стався сильний землетрус. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 16,5 км. Підземні поштовхи відчули на островах Греції і в Стамбулі.

У прибережній турецькій провінції Ізмір в результаті землетрусу зруйновані були будинки, люди опинилися під руїнами. Кількість жертв перевищила 100 осіб.

Після руйнівного землетрусу з-під завалів живою витягли трирічну дівчинку. Вона провела під уламками 65 годин.

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Автор: УНІАН