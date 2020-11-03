4-річну дівчинку витягли з-під уламків у турецькому Ізмірі після руйнівного землетрусу минулої п`ятниці.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Дитина провела під завалами 91 годину. Один із рятувальників почув слабкий голос з-під уламків, почав копати й поряд із розламаною посудомийкою побачив дитину. Вона помахала й сказала, що її звати Айда.
Дівчинка стала 107-ю, кого врятували з-під уламків. Пошукова операція все ще триває. Повністю обстежили 12 із 17-ти зруйнованих будівель.
Тим часом турецька поліція затримала 9 підрядників та технічних експертів, причетних до будівництва зруйнованих землетрусом осель. Ще двох шукають.
Кількість жертв землетрусу зросла до 102 осіб. А 1,5 сотні травмованих залишаються в лікарнях.
Землетрус у Туреччині
- 30 жовтня в Егейському морі стався сильний землетрус. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 16,5 км. Підземні поштовхи відчули на островах Греції і в Стамбулі.
- У прибережній турецькій провінції Ізмір в результаті землетрусу зруйновані були будинки, люди опинилися під руїнами. Кількість жертв перевищила 100 осіб.
- Після руйнівного землетрусу з-під завалів живою витягли трирічну дівчинку. Вона провела під уламками 65 годин.
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