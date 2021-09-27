Політик планує виступати на захист клімату та боротися за права сексуальних меншин.

До парламенту Німеччини обралася перша жінка-трансгендер. За попередніми результатами голосування, нею стане кандидат від партії "Зелені" Тесса Гансерер.

Про це повідомляє Stuttgarter-Nachrichten.

Навіть якщо Гансерер не отримає прямий мандат, вона в будь-якому випадку потрапить до бундестагу за партійними списками. Зазначається, що у своєму виборчому окрузі в Баварії політик отримала 23,6% голосів.

Відомо, що переможцем федеральних виборів у Німеччині стала Соціал-демократична партія, набравши 25,7% голосів.

Жінка-трансгендер Тесса Гансерер: що про неї відомо

Читайте такожПрезидент Чехії назвав трансгендерів "огидними"Гансерер з 2013 року є членом ландтагу (регіонального парламенту) Баварії.

Ще у 2018 році вона вдруге пройшла в регіональний парламент під ім'ям Маркус Гансерер.

На початку 2019 року вона оголосила, що стала трансгендером. Відтоді називається Тесса Гансерер.

У бундестазі політик хоче виступити на захист клімату, а також боротися за права сексуальних меншин.

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Автор: Катерина Шварц