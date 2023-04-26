Йдеться про масштабний план геополітичного впливу на Естонію, Литву та Латвію.

Журналісти низки провідних видань, зокрема, Delfi Estonia, LRT, Expressen, центр "Досьє" та інші ЗМІ, отримали доступ до документів, які розкривають стратегію впливу Кремля на держави Балтії.

Йдеться про масштабний план геополітичного впливу Москви на Естонію, Литву, та Латвію, який, ймовірно, готувався ще восени 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Деталі пише Європейська правда.

Видання зазначає, що Росія визначила для кожної з цих країн свою концепцію впливу, яка складалася з двох частин: у першій розписувалося, що саме РФ вбачає для себе загрозою, а в другій був викладений план протидії таким "ворогам". На кожну з цілей Москва виокремила певний період часу - 2022 рік, 2025 рік, 2030 рік.

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Зазначається, що одним з головним елементів впливу РФ розглядала питання мови - вона мала максимально домінувати в освіті та суспільному житті країн Балтії. Як і інші, обов'язкові "історичні" символи Росії. Такі, як радянські пам'ятники. Зазначається, що Москва розраховувала реалізувати відповідний план руками місцевих проросійських меншин.

Також окрему увагу РФ приділила узурпації місцевої економіки. Там планували максимально заохочувати бізнес співпрацювати з Росією.

В цьому контексті журналісти звернули увагу на низку подій, які свідчать про те, що РФ могла почати втілювати свій план у життя. А саме, країни Балтії вже кілька разів "зачепили" скандали на тему захисту радянських монументів, який місцевий уряд планував знищити.

Окрім цього, чимала частка плану РФ присвячувалась тому, як послабити вплив НАТО на Литву, Латвію та Естонію. У плані декларувалися пункти про те, що на територіях цих держав не мають базуватися сили ППО Альянсу або розгортатися додаткові бази в рамках співпраці з НАТО.

У довгостроковій перспективі Кремль планував врешті-решт своїм впливом підштовхнути країни до думки, що зв'язки з НАТО приносять лише "потенційну шкод", й в цьому контексті максимально посилити співпрацю з РФ.

Зазначається, що аналогічний план Москва розглядала і щодо Молдови та Білорусі. Однак автори цих документів, ймовірно, не очікували повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Згадок про те, що лідер РФ Володимир Путін готується до війни, там немає. Хоча, це не могли не врахувати в контексті впливу на країни Балтії, пише видання.

Кремль має власний план щодо країн Балтії ще з 2017 року

Нагадаємо, що Росія у своїх амбіціях взяти під контроль країни Балтії почала будувати відповідну стратегію ще з 2017 року. Зокрема, тоді про небезпеку попереджала група американських аналітиків під час форуму Heritage Foundation.

Тоді вони казали, що Путін може вдатися до військової ескалації проти колишніх радянських республік. Відповідний сценарій прогнозували не тільки для Естонії, Литва та Латвії, але і для України.

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