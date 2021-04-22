Американська компанія Pfizer виявила в Мексиці і Польщі підроблені вакцини від коронавірусу.
Читайте такожGazeta Wyborcza: Сербія задарма роздає щеплення від COVID-19 іноземцямЯк повідомляє газета Wall Street Journal, в Мексиці підроблену вакцину отримали близько 80 осіб. Одна доза препарату, що видається за Pfizer/BioNTech, коштувала близько тисячі доларів. Місцева влада повідомила, що на упаковках були проставлені невірні терміни придатності, а також вказані номери партій, відмінні від тих, що надійшли в країну.
За попередніми даними, у Польщі підроблений препарат насправді є ліками проти зморшок. Як повідомила місцева влада, фальшиву вакцину ніхто не встиг отримати, передає 112ua.tv.
В результаті тестувань вилучених владою флаконів було підтверджено, що вони містять підроблену вакцину.
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