Зроблений червоною крейдою в манері, характерній саме для Леонардо да Вінчі, ескіз зберігався довгий час в одній з приватних колекцій.

Італійські вчені стверджують, що нещодавно знайдений ескіз із зображенням Христа є невідомою раніше роботою Леонардо да Вінчі.

Читайте такожВчений знайшов під портретом Мона Лізи прихований ескіз да Вінчі Своє 60-сторінкове дослідження з відповідними висновками вчені мають намір представити на прес-конференції у Флоренції, як тільки спаде друга хвиля пандемії COVID-19. Про це газеті The Daily Telegraph повідомила одна з учасниць дослідження, мистецтвознавець Анналіза Ді Марія, передає kommersant.

За її словами, малюнок, зроблений червоною крейдою в манері, характерній саме для Леонардо да Вінчі, зберігався довгий час в одній з приватних колекцій, а потім був придбаний колекціонерами з міста Лекко на півночі Італії. Лабораторний аналіз паперу показав, що малюнок був зроблений на початку XVI століття. За словами ді Марії, і розворот голови Христа на три чверті, і очевидний динамізм зображення, почуття руху, і використання червоної крейди — все це характерно для робіт да Вінчі. І в самому зображенні Христа, на думку експерта, є деяка схожість з автопортретами да Вінчі.

The Daily Telegraph звернулася за коментарями до британського експерта почесного професора історії мистецтв Оксфордського університету і одного з найбільших у світі фахівців у сфері життя і творчості Леонардо да Вінчі Мартіна Кемпа. Професор Кемп зазначив, що необхідно, щоб папір був ще раз перевірений незалежними експертами. При цьому цілком можливо, що малюнок зробив хтось із послідовників да Вінчі, додав він.

"Я б не відкидав версію авторства да Вінчі, але для її підтвердження ще потрібно зробити дуже багато. Небезпечно було б відразу відкидати цю версію, але ще небезпечніше було б з ходу вважати її за справжню",— сказав він.

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Автор: УНІАН