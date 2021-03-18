Король зулусів з ПАР помер у віці 72 років.

У ПАР попрощалися з королем зулусів Гудвіллом Звелітіні, який помер12 березня.

Як повідомляє південноафриканський телеканал SABC News, король лікувався від хронічного діабету і напередодні був госпіталізований.

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Гудвіл Звелітіні став королем після смерті свого батька у 1968 році.

З 1968 по 1971 рік Гудвіл ховався на острові Святої Єлени, щоб уникнути вбивства.

Після свого 21-го дня народження та першого шлюбу Звелітіні був коронований як восьмий монарх зулусів на традиційній церемонії в Нонгомі, в якій взяли участь 20 000 осіб.

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Автор: Катерина Лиманська