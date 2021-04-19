Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев домовились підтримувати зв’язок.

Представники Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації розпочали перемовини стосовно організації і проведення зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

Як йдеться у заяві на сайті Білого дому, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

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Вони обговорили низку питань щодо двосторонніх відносин, а також регіональні і глобальні питання, які викликають занепокоєння.

"Пан Салліван і секретар Патрушев також обговорили перспективу проведення президентського саміту між Сполученими Штатами і Росією та погодились підтримувати зв'язок", - сказано у повідомленні.

Коли відбудеться зустріч Байдена та Путіна

13 квітня Байден запропонував Путіну найближчими місяцями провести двосторонню зустріч у Європі.

16 квітня президент США повідомив теми, які хоче обговорити з Путіним. За словами Байдена, Сполучені Штати і Росія можуть співпрацювати у питанні стримування ядерних загроз з Ірану і Північної Кореї, припинення на глобальному рівні пандемії і подолання кліматичних змін.

При цьому Байден висловив сподівання, що США і РФ можуть започаткувати діалог про стратегічну співпрацю, безпеку і контроль над озброєннями.

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Автор: Віталій Саєнко