Представники Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації розпочали перемовини стосовно організації і проведення зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.
Як йдеться у заяві на сайті Білого дому, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.
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Вони обговорили низку питань щодо двосторонніх відносин, а також регіональні і глобальні питання, які викликають занепокоєння.
"Пан Салліван і секретар Патрушев також обговорили перспективу проведення президентського саміту між Сполученими Штатами і Росією та погодились підтримувати зв'язок", - сказано у повідомленні.
Коли відбудеться зустріч Байдена та Путіна
- 13 квітня Байден запропонував Путіну найближчими місяцями провести двосторонню зустріч у Європі.
- 16 квітня президент США повідомив теми, які хоче обговорити з Путіним. За словами Байдена, Сполучені Штати і Росія можуть співпрацювати у питанні стримування ядерних загроз з Ірану і Північної Кореї, припинення на глобальному рівні пандемії і подолання кліматичних змін.
- При цьому Байден висловив сподівання, що США і РФ можуть започаткувати діалог про стратегічну співпрацю, безпеку і контроль над озброєннями.
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