Дніпропетровщина зустріла захисників аеропорту «Донецьк» (фоторепортаж)

На центральній площі обласного центру військових зустріли рідні, близькі, бойові товариші та сотні мешканців міста. Городяни вітали захисників Вітчизни вигуками «Герої!», «Дякуємо!», «Слава Україні!» та дарували військовим квіти, солодощі та різні сувеніри.

Присутні вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання.

Захисники Донецького аеропорту, яких за відмінну бойову підготовку супротивник назвав «кіборгами», разом із дніпропетровцями заспівали Державний гімн України, а потім поїхали до своїх родин, які не бачили їх майже п’ять місяців.

Після короткострокового відпочинку військовослужбовці повернуться до районів виконання бойових завдань в зону АТО.