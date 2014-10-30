В Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного відбулися "Дні НАТО"

Щороку восени Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідують представники Північноатлантичного альянсу. Цьогоріч делегація, яку очолив помічник заступника штабу СКТ НАТО з систем управління, розгортання та живучості коммодор Мортен Гроеннингсатер, поставила за мету обговорити з українськими військовослужбовцями сучасну політику Організації Північноатлантичного Договору щодо партнерства, зокрема й з Україною, а також роль стратегічного зв’язку у сучасних конфліктах.

До складу делегації також увійшли офіцер директорату підготовки сил, представник ЗС України при СКТ НАТО капітан 1 рангу Володимир Хількевич, заступник начальника Офісу зв’язку НАТО в Україні підполковник Єжи Пташек, офіцер департаменту систем управління, розгортання та живучості СКТ НАТО капітан 2 рангу Френк Інгаргіола, головний сержант Директорату військового партнерства Стратегічних командувань НАТО старшина Імануіл Картер та представник відділу спеціальних відносин Директорату військового партнерства Стратегічних командувань НАТО Кейсі Сілверман.

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На початку візиту до видового військового вишу відбулась зустріч керівництва навчального закладу та представників делегації, де сторони обговорили ключові питання співробітництва Академії із Північноатлантичним Альянсом.

Під час відкриття заходу із вступною лекцією про сьогодення НАТО виступив голова делегації коммодор Мортен Гроеннингсатер. Він загострив увагу присутніх на основних завданнях Північноатлантичного Альянсу та програмах, які покликані їх реалізувати, дав характеристику сучасному стану партнерства між Україною та НАТО.

Пізніше робота продовжилась по трьох секціях. Під час заключної частини усі охочі мали можливість задати членам делегації питання. Особливо активні курсанти та ті, хто задавав найцікавіші питання, були заохочені спеціальними призами із символікою НАТО.

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Коммодор Мортен Гроеннингсатер дуже схвально відгукнувся про підготовку та зацікавленість вихованців Академії.

Варто додати, що Академія сухопутних військ є одним із провідних військових навчальних закладів нашої держави, в якому співпраця із Організацією Північноатлантичного Договору вже декілька років поспіль втілюється у реальні практичні заходи.