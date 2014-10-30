Журналісти провідних телеканалів високо оцінили професіоналізм захисників Маріуполя
На запрошення військового керівництва журналісти провідних вітчизняних телеканалів побували на бойових позиціях військовослужбовців Збройних Сил України на Донеччині, де оцінили професіоналізм та бойовий дух захисників Маріуполя.
Так, від українських офіцерів та солдатів вони дізналися про напружений графік служби, умови відпочинку і підступність ворога.
— Вояки нашого підрозділу є представниками центральних регіонів держави, які добровільно попросилися на передову, аби зробити свій внесок у боротьбі з ворогом. Ми ретельно стежимо за пересуванням бронетехніки терористів. Проте вогонь відкриваємо лише у відповідь і для захисту мирного населення, — зазначив командир окремого підрозділу.
Кореспонденти стали свідками отримання військовослужбовцями листів та малюнків від юних патріотів з селища Козельщина, Полтавської області. За словами українських воїнів, саме дитячі послання найбільш приємно отримувати на передовій, адже вояки щиро вірять, що ця позитивна енергія додає їм сил в бою.
— Патріотичні пориви наших солдатів з передової просто вражають і не залишають жодних сумнівів у нашій перемозі. Важкі умови служби, постійні обстріли лише загартовують хлопців. Хочеться побажати їм лише терпіння та успіхів, — зауважив кореспондент телеканалу «1+1» Олександр Загородний.
Наостанок журналісти побували на одному з полігонів, де разом із молодими воїнами виконали нормативи зі стрільби з автомата Калашникова.