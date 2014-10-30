Журналісти провідних телеканалів високо оцінили професіоналізм захисників Маріуполя

Так, від українських офіцерів та солдатів вони дізналися про напружений графік служби, умови відпочинку і підступність ворога.

— Вояки нашого підрозділу є представниками центральних регіонів держави, які добровільно попросилися на передову, аби зробити свій внесок у боротьбі з ворогом. Ми ретельно стежимо за пересуванням бронетехніки терористів. Проте вогонь відкриваємо лише у відповідь і для захисту мирного населення, — зазначив командир окремого підрозділу.

Кореспонденти стали свідками отримання військовослужбовцями листів та малюнків від юних патріотів з селища Козельщина, Полтавської області. За словами українських воїнів, саме дитячі послання найбільш приємно отримувати на передовій, адже вояки щиро вірять, що ця позитивна енергія додає їм сил в бою.

— Патріотичні пориви наших солдатів з передової просто вражають і не залишають жодних сумнівів у нашій перемозі. Важкі умови служби, постійні обстріли лише загартовують хлопців. Хочеться побажати їм лише терпіння та успіхів, — зауважив кореспондент телеканалу «1+1» Олександр Загородний.

Наостанок журналісти побували на одному з полігонів, де разом із молодими воїнами виконали нормативи зі стрільби з автомата Калашникова.