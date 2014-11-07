Міністр оборони України провів телефонну розмову із Міністром охорони краю Литви

В ході розмови генерал-полковник Степан Полторак поінформував свого литовського колегу про поточну ситуацію в Україні, а також про перебіг антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Йшлося також про стан та перспективи співробітництва обох країн.

Зокрема щодо створення спільного підрозділу «ЛИТПОЛУКРБРИГ», надання медичної допомоги лікувальними закладами Литви військовослужбовцям ЗС України, які зазнали поранень під час АТО, проведення спільних освітніх програм, мовних курсів для військовослужбовців тощо.

Міністр охорони краю Литовської Республіки Юозас Олєкас висловив слова підтримки та запевнив у готовності Литовської Республіки всебічно допомагати Україні у такий надзвичайно складний час.