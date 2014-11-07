Бійці Військової служби правопорядку зі Львова виконуватимуть завдання в зоні АТО

Провести на виконання бойових завдань особовий склад прибув особисто начальник військової служби правопорядку у Збройних Силах України генерал-майор Олександр Дублян. Він повідомив, що до складу цієї ротації увійшли військовослужбовці, які вже відзначилися у ході проведення АТО. Це вони, зокрема, впродовж декількох місяців разом із армійським спецназом утримували контроль над двома стратегічними об’єктами у місті Артемівськ, перебуваючи у повній ізоляції. Бійці ВСП утримували контроль за підступами до донецького аеропорту в населеному пункті Авдіївка.

Військовослужбовці у зоні АТО виконуватимуть завдання за призначенням, зокрема, контроль за дотриманням законності військовослужбовцями-учасниками АТО, підтримання правопорядку на території, підконтрольній українським військам тощо.

У матеріально-технічному плані військовослужбовці повністю підготовлені до несення служби в зимових умовах. Командування ВСП висловило щиру подяку волонтерам, які допомогли повністю укомплектувати бійців бівуачним та тактичним спорядженням, індивідуальними аптечками, харчами тощо. Також група отримала у подарунок від волонтерів джип «Ніссан». А бронетехніка, якою укомплектовано спеціальний відділ, оснащена протикумулятивними екранами.

На ратну працю військовослужбовців благословив священник Центру Військового Капеланства Курії Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви отець Тарас. А працівники 58 Будинку офіцерів міста Львова підготували для воїнів невеличке музичне вітання.