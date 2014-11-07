У київській гімназії "Діалог" вважають своїм обов’язком підтримати школярів сходу

Педагоги та учні гімназії "Діалог" з радістю підтримали гуманітарну акцію журналу "Військо України" та зібрали понад 1000 м’яких іграшок, 500 книжок, декілька ящиків солодощів та багато канцелярського приладдя та шкільних зошитів, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

За словами заступника директора з виховної роботи Анатолія Свириди, у гімназії приділяється багато уваги патріотичному вихованню. Наприклад, нещодавно учні підготували виставку стіннівок на тему "Я хочу жити під мирним небом", а педагоги провели тематичний урок "Війна аморальна - життя священне!". Тож учнівський та педагогічний колектив гімназії з радістю підтримали акцію журналу "Військо України" та від щирого серця приносили до школи іграшки, книжки та різні солодощі, адже дуже схвильовані тим, що їхні однолітки зі сходу змушені жити під артобстрілами та на власні очі бачити всі жахи та наслідки цієї підступної війни.