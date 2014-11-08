Порошенко вручив зірку героя України полковнику Ігорю Гордійчуку

”Від імені всього українського народу дякую вам за ті подвиги, які Ви зробили для захисту незалежності нашої держави, за мужність і відвагу, яку Ви продемонстрували, захищаючи Україну. Вами гордиться вся Україна. На Вашому прикладі будуть виховуватись покоління українських воїнів”, - сказав Порошенко, звертаючись до Героя.

Президент відзначив особливу мужність і звитягу, яку проявив полковник Гордійчук під час боїв за Савур-могилу.

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Полковник Збройних сил України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу, герой України Ігор Гордійчук очолював загін спецназу під час виконання завдань в тилу противника, одним з перших взяв вершину Савур-могили. Протягом 12 діб у серпні розвідники Гордійчука утримували контроль над Савур-могилою, відбиваючи нічні штурми бойовиків. Полковник був неодноразово контужений, але позицій не покинув. Гордійчук останнім залишив висоту та рейдовими діями по тилах противника вивів особовий склад з-під вогню. У ході стримування атак терористів отримав тяжке поранення голови та 30 серпня без свідомості був доставлений до лікарні Дніпропетровська. Переніс кілька операцій.

21 жовтня Указом президента полковнику Гордійчуку присвоєно звання герой України з врученням ордена «Золота зірка» - за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. У вересні полковник також був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II та III ступенів.

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Президент поцікавився станом здоров`я військового і перебігом лікування. Лікарі повідомили, що у хворого спостерігається позитивна динаміка, стан його задовільний, він все ще слабкий. Порошенко доручив інформувати його особисто про стан героя Гордійчука.

Разом з главою держави полковника Гордійчука навідали міністр оборони генерал-полковник Степан Полторак та начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Віктор Муженко.