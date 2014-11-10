Захисники Маріуполя покращують рівень тилового забезпечення військовослужбовців

Так, нещодавно для організації помивки особового складу в місцях зосередження, представники тилових служб розробили польові пересувні лазні.

— Зі стареньких напівпричепів ми за власними кресленнями створили досить зручну в експлуатації військову душову, де одночасно зможуть знаходитися до 14 осіб. Ізольованість даної конструкції дозволяє довго тримати високу температуру. Відтепер замість розгортання наметів, по розташуваннях їздитиме автолазня. Поки що, ми зробили дві такі пересувні душові. Проте, нашим ноу-хау зацікавилися й в інших секторах зони АТО. Тож, їх буде їх буде значно більше, — зазначив начальник групи тилового забезпечення сектору.

Дуже допомогли своїм колегам в Маріуполі й військовослужбовці-тиловики з Миколаївського гарнізону, які сконструювали і направили до зони АТО зовсім іншу за принципом польову пересувну лазню. В ній перебуватимуть разом до 6 чоловік, а підігрів води відбуватиметься, як від електроживлення, так й від дров.

За словами офіцерів тилових підрозділів одного із секторів, вони постійно вдосконалюють систему забезпечення українських воїнів. При цьому, з останнім дуже допомагають регіональні волонтерські організації.