У Маріуполі артилеристи затримали чоловіка за спробу дискредитувати українських військових

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Зазначається, що на території державного підприємства ”Маріупольський морський торговельний порт” артилеристи затримали молодого чоловіка, який через вікно проник до однієї з адміністративних будівель.

Одяг хлопця був схожий на той, що зараз носять цивільні працівники порту. ”На його ж спортивному взутті знизу були причеплені підошви від черевиків з високим берцем, якими забезпечуються військовослужбовці Збройних Сил України”, - говориться у повідомленні.

В ході попереднього з`ясування обставин, було встановлено, що затриманий громадянин колись працював на державному підприємстві. З причин, які зараз встановлюються, він протягом декількох місяців неодноразово в нічний час проникав на територію порту і у спеціальному взутті залишав сліди у різних приміщеннях.

Читайте такожКонтррозвідка СБУ затримала диверсанта "Краба", який готував теракти за допомогою чеченців

”Таким чином, він намагався дискредитувати українських військовослужбовців, які залучаються до охорони морських рубежів зони АТО”, - відзначили у прес-центрі АТО.

Наразі зі зловмисником працюють правоохоронні органи, які перевіряють причетність даного громадянина України до терористичних організацій.