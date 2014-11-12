Міноборони уклало контракти на постачання озброєння та техніки на суму понад мільярд гривень

Про це сьогодні, 12 листопада, на засіданні Кабінету Міністрів повідомив Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак, передає прес-служба Міноборони.

"Проблеми, які зараз існують із постачанням озброєння та техніки, вирішуються оперативно, відповідно до наших можливостей", - наголосив керівник оборонного відомства.

Він повідомив, що вже пророблено велику роботу щодо відміни понад сотні наказів Міністра оборони і майже десятка постанов Кабінету Міністрів, які заважали вчасному прийняттю рішень з підготовки підрозділів до зими та прийняттю на озброєння нової техніки.

Читайте такожСилам АТО необхідно готуватися до бойових дій на Донбасі - міністр оборони Полторак запевнив, що кошти, які були надані Міністерству оборони, використовуються за призначенням. Вже укладено контрактів з компаніями на постачання озброєння й техніки на понад 1 мільярд гривень.

Міністр оборони України також підтвердив, що питання підготовки сил АТО до зимового періоду остаточно не вирішене, але запевнив, що оборонне відомство здійснило ефективні кроки для забезпечення армії всім необхідним. Також він додав, що днями в зону АТО відправлено велику партію теплого одягу та взуття для особового складу.

Окрім того, завдяки контрактам, підписаним на днях, придбано ще 60 пересувних пунктів обігріву.

У свою чергу прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Кабінет Міністрів прийняти постанову, яка дозволить Міністерству оборони здійснювати попередню оплату на термін до 90 днів за будь-якими військовими контрактами.

А Міністерству фінансів доручив профінансувати повністю всі обсяги коштів, які необхідні для Міністерства оборони України.