У польових розташуваннях захисників Маріуполя завершилася хресна хода

Від околиць Луганська і до берегів Азовського моря невелика група представників духовенства пронесли ікону Покрови Пресвятої Богородиці та Ковчег із мощами 12 святих воїнів.

– Православні святині, які ми супроводжували, оберігають усіх людей ратної справи. В усіх місцях, де українські воїни ризикують життям заради миру в країні, ми проводили богослужіння та спілкувалися. Бог завжди на стороні тих, хто захищає свій народ і землю, а значить – перемога тільки за нами, – зазначив отець В’ячеслав.