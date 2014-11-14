У польових розташуваннях захисників Маріуполя завершилася хресна хода
17:14, 14 листопада 2014Військо
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У польових розташуваннях захисників Маріуполя завершилася хресна хода, ініційована настоятелями декількох київських православних храмів і підтримана керівництвом Міністерства оборони України та інших військових формувань, що беруть участь в проведенні АТО.
Фото Міністерства оборони України
Від околиць Луганська і до берегів Азовського моря невелика група представників духовенства пронесли ікону Покрови Пресвятої Богородиці та Ковчег із мощами 12 святих воїнів.
– Православні святині, які ми супроводжували, оберігають усіх людей ратної справи. В усіх місцях, де українські воїни ризикують життям заради миру в країні, ми проводили богослужіння та спілкувалися. Бог завжди на стороні тих, хто захищає свій народ і землю, а значить – перемога тільки за нами, – зазначив отець В’ячеслав.
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