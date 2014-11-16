На Львівщину із зони АТО в рамках ротації повернулося понад 200 бійців

Як повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, увечері 15 листопада, на залізничну станцію "Яворів" із зони АТО спеціальним потягом повернулися додому більше двохсот військовослужбовців, які останні два місяці виконували бойові завдання на сході країни.

«Герої! Слава Україні! Україна понад усе!» - такими гаслами зустрічали пасажирів спеціального рейсу громада міста Яворова, родичі та бойові побратими військовослужбовців.

"Сльози радості, обійми та емоції переповнювали і хлопців, і зустрічаючих. А незвичність цього рейсу полягає у тому, що останній раз залізнична станція "Яворів", збудована ще за часів Австро-Угорщини, і вік якої налічує вже 111 років, пасажирів обслуговувала ще у 1967 році", - йдеться у повідомленні.

Активісти яворівської громади подарували «залізнякам» квіти та пригостили їх домашньою випічкою.

Як зазначив тимчасово виконуючий обов’язки командира 24-ї окремої механізованої бригади підполковник Денис Сохатський, із зони проведення АТО прибула перша частина батальйонної тактичної групи. Днями додому повернуться решта військовослужбовців цього підрозділу. Далі їх чекає короткотривала відпустка, після якої «залізняки» повернуться у бригаду і розпочнуть підготовку до виконання нових армійських завдань.