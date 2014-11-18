В Одесі відкрито інформаційно-консультативний пункт з соціальної адаптації військових

У церемонії відкриття взяли участь представники Міністерства оборони та Міністерства соціальної політики, командування вітчизняного флоту, штаб-квартир ОБСЄ і НАТО, а також оборонного відомства Великобританії, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника командувача ВМС ЗС контр-адмірал Ігор Тимчук подякував за сприяння і допомогу усім, хто долучився до справи відновлення діяльності на материковій частині України структури, яка з 2006 року і до весни 2014 року – моменту анексії Криму Російською Федерацією – працювала у Севастопольському гарнізоні. Контр-адмірал Ігор Тимчук висловив переконання в тому, що соціальна адаптація військовослужбовців є дуже важливим напрямком роботи і її потрібно обов’язково підтримувати. Він також побажав інформаційно-консультативному пункту Одеського гарнізону і його керівнику полковнику запасу Олегу Найді успішної діяльності.

Директор Директорату НАТО з інтеграції партнерства та співробітництва Департаменту політичних справ та політики безпеки доктор Альберто Бін зазначив, що за 8 років існування в Севастопольському гарнізоні інформаційно-консультативного пункту за відповідною підтримкою до цієї структури звернулися близько 4 тисяч військовослужбовців, більшість з яких пройшла різноманітні курси перепідготовки. Доктор Альберто Бін також висловив сподівання, що вже незабаром в Одеському гарнізоні завдяки функціонуванню в Командуванні ВМС ЗС інформаційно-консультативного пункту буде створено цілісну й інтегровану систему соціальної адаптації військовослужбовців.