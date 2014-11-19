Міністр оборони: Спільна робота з волонтерами принесе армії лише користь

Під час заходу Міністр оборони наголосив, що призначення волонтерів на посади в Міноборони та Генеральному штабі створить необхідні передумови для швидкого прийняття рішень щодо забезпечення армії необхідним майном та обладнанням.

Спілкуючись з волонтерами Міністр визначив низку першочергових завдань, які покладатимуться на новопризначених посадових осіб. Це зокрема швидкий пошук якісного майна і обладнання по вигідним цінам, участь у тендерних процедурах, контроль і організація роботи щодо продовольчого, речового та медичного забезпечення Збройних Сил. Також, на волонтерів покладатимуться завдання щодо участі у прийомі та перевірці якості майна, яке надходитиме в частини та підрозділи.

— Переконаний, що спільна робота з волонтерами принесе лише користь нашій армії, — зазначив генерал-полковник Степан Полторак. — Наше з вами спільне завдання — забезпечити якнайшвидше надходження майна до солдата, контрактника, офіцера.

В рамках наради глава оборонного відомства орієнтував керівників структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу на максимальне сприяння волонтерам у їх роботі та конструктивну співпрацю.