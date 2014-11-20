Начальник Генштабу ЗСУ провів зустріч з головою Військового комітету НАТО

Проведення зазначеного візиту має на меті підтримання військово-політичного діалогу на найвищому рівні, обговорення окремих питань особливого партнерства між Україною і НАТО в оборонній і військовій сферах, а також демонстрацію підтримки України з боку Альянсу.

Програмою перебування делегації НАТО передбачається проведення низки робочих зустрічей представників Альянсу з керівництвом Ради національної безпеки України, Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

З метою вшанування пам’яті героїв загиблих за незалежність України в тому числі в ході проведення Антитерористичної операції генерал К. Бартелс поклав вінок до Могили Невідомого солдата.

Під час проведення переговорів з начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-полковником Віктором Муженко генерал К. Бартелс та члени його делегації були ознайомлені з поточною воєнно-політичною обстановкою в Україні та ходом Антитерористичної операції в її східних регіонах.

Представники НАТО отримали інформацію стосовно попередніх висновків та досвіду з проведення АТО, задуму української сторони стосовно впровадження структурних змін в Збройних Силах України, зокрема щодо реформування системи управління, а також поглядів на певні аспекти та перспективи військового співробітництва.