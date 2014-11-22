Перед захисниками Маріуполя з благодійним концертом виступила співоча сім’я Гаврилюків

Захід відбувся за підтримки Міністерства оборони України з метою посилення співпраці між людьми творчих професій та військовослужбовцями Збройних Сил України.

- Ідея проведення концертів для українських воїнів в зоні АТО виникла в моїй сім’ї ще у серпні і вже на початку вересня за згодою оборонного відомства ми направилися у перші «бойові» гастролі. У Маріуполі був 12 наш виступ, а попереду в рамках благодійної акції залишилися ще три розважальні програми на Донеччині, - пояснив Олег Гаврилюк.

Цього разу в репертуарі творчої сім’ї були військово-патріотичні та ліричні пісні. Також, військовослужбовці почули декілька віршів у виконані автора Олега Гаврилюка, які прославляють героїзм наших воїнів та ганьблять загарбницькі задуми ворога.

На завершення благодійного концерту, співаки вклонилися учасникам АТО за їхню самовідданість на полі бою та неоцінимий внесок у відновлення спокою в регіоні.