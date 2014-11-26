Начальник Генштабу провів зустріч з головнокомандувачем Об’єднаних ЗС США в Європі

Під час зустрічі начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Віктор Муженко ознайомив представників делегації ЗС США з поточною обстановкою в Україні та ходом проведення антитерористичної операції в її східних регіонах.

Зокрема, відбувся короткий брифінг, під час якого генерал-полковник Віктор Муженко ознайомив генерала Філіпа Брідлава, Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні пана Джефрі Паєтта та представників іноземної делегації із попередніми висновками проведення антитерористичної операції в східних регіонах України та досвід, який отримали ЗС України під час АТО. Також начальник Генерального штабу Збройних Сил України поінформував іноземних колег про хід реформування системи управління та структурні зміни в ЗС України з урахуванням досвіду проведення АТО в східних регіонах України.

Представники ЗС США отримали інформацію стосовно досвіду з проведення АТО українським військом, задуму української сторони стосовно впровадження структурних змін в Збройних Силах України, зокрема щодо реформування системи управління, а також поглядів на певні аспекти та перспективи подальшого військового співробітництва.

Варто наголосити, що проведення зазначеної зустрічі має на меті підтримання військово-політичного діалогу на найвищому рівні, обговорення поточного стану двостороннього військового співробітництва між Збройними Силами України та ЗС США, подальші перспективи та напрямки розвитку співробітництва, а також демонстрацію підтримки України з боку США.

На завершення зустрічі Головнокомандувач Об’єднаних ЗС США в Європі генерал Філіп Брідлав запевнив українську сторону щодо подальшої співпраці.