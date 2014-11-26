Героя-фінансиста підполковника Добренького нагороджено орденом Данила Галицького
19:03, 26 листопада 2014Військо
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Сьогодні, 26 листопада, у Києві відбулось нагородження орденом Данила Галицького героя-фінансиста підполковника Сергія Добренького.
mil.gov.ua
Урочисте нагородження відбулося у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках навчально-методичних зборів фахівців фінансових органів військових частин ЗС України призваних на особливий період у зв’язку з мобілізацією.
Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко подякував офіцеру за мужність під час виконання завдання напередодні Дня Незалежності щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцям-учасникам АТО.
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