Героя-фінансиста підполковника Добренького нагороджено орденом Данила Галицького

19:03, 26 листопада 2014
Військо
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Сьогодні, 26 листопада, у Києві відбулось нагородження орденом Данила Галицького героя-фінансиста підполковника Сергія Добренького.

mil.gov.ua

Урочисте нагородження відбулося у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках навчально-методичних зборів фахівців фінансових органів військових частин ЗС України призваних на особливий період у зв’язку з мобілізацією.

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко подякував офіцеру за мужність під час виконання завдання напередодні Дня Незалежності щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцям-учасникам АТО.

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