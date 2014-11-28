Сім’ям загиблих і поранених військовослужбовців АТО виплатили допомогу

Протягом 2014 року в Міністерстві оборони проведено 18 засідань комісії з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, стосовно призначення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які брали участь в АТО, та членам їх сімей, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

За інформацією Департаменту фінансів Міністерства оборони, з початку року згадану допомогу призначено та виплачено 732 сім’ям загиблих військовослужбовців та 125 військовослужбовцям, які отримали поранення під час виконання обов’язків військової служби в зоні АТО.

Загальні витрати на виплату допомоги становлять 437,7 млн. грн.

Виплата допомоги здійснена за рахунок коштів, що виділялися з резервного фонду держбюджету.

Затримок у виплаті допомоги немає, виплата здійснюється в міру надходження документів, їх розгляду та прийняття Міністром оборони рішення про призначення допомоги.